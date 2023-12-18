Стало известно о запуске КНДР ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея провела запуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, согласно информации, поступившей в южнокорейское агентство "Ренхап". Данные получены от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, но подробности о характеристиках ракеты не раскрываются.

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Ранее агентство Bloomberg, опираясь на разведывательные сведения Южной Кореи, предупредило о планах Северной Кореи провести испытания баллистической ракеты в декабре текущего года. Утверждалось, что предполагаемая модель межконтинентальной баллистической ракеты способна достичь американской территории.

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Министр обороны Южной Кореи, Шин Вон Сик, заранее выразил готовность к возмездию и "адским разрушениям" в случае атаки со стороны КНДР. Его заявление подчеркнуло, что Северной Корее предстоит выбор между миром и потенциальным разрушением в случае наступления военных действий.