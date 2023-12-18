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NataVd
Из российских магазинов исчезли шоколадные батончики KitKat от Nestle
Из российских магазинов исчезли KitKat

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Шоколадные батончики KitKat, производства Nestle, исчезли с прилавков российских магазинов после полного исчерпания их запасов. По информации, представленной в Telegram-канале Mash, в настоящее время можно обнаружить турецкий аналог этих батончиков на различных онлайн-площадках, но их стоимость значительно выше по сравнению с тем, что было ранее в отечественных магазинах — около 80 рублей за единицу вместо привычных 30-40 рублей.

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Согласно сообщению, представленному в канале, попытки внедрения заменителя KitKat на российском рынке пока что не приносят желаемого результата. Упомянут также альтернативный продукт под названием Goodmix, но, по мнению авторов, как его рецептура, так и уровень спроса не соответствуют ожиданиям.

Швейцарская компания Nestle в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности брендов KitKat и Nesquik на российском рынке. В то же время она обязалась продолжить продажу базовых товаров, таких как детское питание, медицинское и больничное питание, а также лечебные корма для домашних животных.

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Предварительно сообщалось, что Nestle была включена Украиной в список "международных спонсоров войны", вместе с такими крупными компаниями, как Mondelez International, PepsiCo и Unilever.

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