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Президент России, Владимир Путин, высказал обвинения в адрес Запада, утверждая, что тот предпринимает усилия по сбивке государственной системы России и внедрению внутренней нестабильности. В своих высказываниях политик подчеркнул, что западные элиты осуществляли пошаговую агрессию с целью не только подорвать экономику и социальную сферу России, но и изменить политическую систему страны.
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Он отметил, что страны Запада рассчитывали на посев внутренних беспорядков в России. Путин подчеркнул, что методы дестабилизации, широко применяемые западными элитами в ходе "цветных революций" в различных частях мира, не сработают в отношении России, которую он описал как свободное, самостоятельное и суверенное государство.
Эти заявления последовали после того, как на Западе появилась информация о изменении точек зрения относительно России, где иностранные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине принадлежит России.