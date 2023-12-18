Запад уличили в преуменьшении сложности украинского конфликта

Влиятельное издание Financial Times выявило умышленное преуменьшение лидерами западных стран сложности ситуации в Украине. Раскрывая детали, авторитетный источник подчеркнул, что обществу было представлено искаженное восприятие кризиса, делая его видимо менее острым.

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Лидеры стран Запада, по мнению FT, стратегически формировали представление об украинском кризисе, делая акцент на его предполагаемой легкости. В частности, указывается на неисполнение обещания Европейским союзом поставить миллион артиллерийских снарядов из-за ограниченных производственных мощностей.

Согласно материалу, созданный образ легкости кризиса привел к серьезным финансовым вызовам для Киева. Общественная усталость от продолжающегося конфликта стала проблемой, созданной политиками Запада.

FT фиксирует заметный сдвиг в общественном мнении стран Запада, высказываясь о неудаче выполнения обязательств и подчеркивая, что проблемы украинского кризиса оказались сложнее, чем пытались представить лидеры Запада.

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В контексте обострившихся внутриполитических разногласий в Украине, западная пресса теперь уделяет больше внимания не только самой стране, но и ее внутренним проблемам, включая политический раскол и моральное истощение президента Зеленского.