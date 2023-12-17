В России высказались о зерновой сделке

Глава Минсельхоза России, Дмитрий Патрушев, заявил о нежелании страны продлевать зерновую сделку. По его словам, несмотря на отказ от данной сделки, объемы экспорта зерна из России остаются стабильными.

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Министр подчеркнул, что важно отметить, что "объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали". Он подчеркнул, что Россия продолжит активно экспортировать зерно, утверждая, что у страны есть постоянные покупатели данной сельскохозяйственной продукции.

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Помимо этого, сообщается о заявлении из Турции, где подчеркнули намерение продолжить реализацию инициатив по зерновой сделке. Планируется, что в январе 2024 года Турция, Румыния и Болгария подпишут соглашение, касающееся обезвреживания мин в Черном море. Этот шаг представляет собой важный этап в сотрудничестве между указанными странами и может оказать влияние на региональную безопасность.