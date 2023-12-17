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Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Павел Крашенинников, высказал предложение провести повторный анализ Уголовного кодекса (УК) с целью возможного смягчения нескольких его статей. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».
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Крашенинников отметил, что, несмотря на постоянное рассмотрение отдельных норм УК, важно также взглянуть на кодекс в целом. По его мнению, возможно внести определенные коррективы, но без радикальных либерализаций. Предложенные изменения, согласно депутату, касаются прежде всего экономических и других статей Уголовного кодекса.
В предыдущих заявлениях заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил убеждение, что за 30 лет Конституция России подтвердила свою эффективность. Тем не менее, он подчеркнул, что это не означает идеальности. Политик подчеркнул, что необходимо редкое и обоснованное обновление Конституции, несмотря на ее успешную работу.
Реакция общественности на эти предложения пока неоднозначна, и вопрос о возможных изменениях остается открытым.