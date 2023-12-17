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Власти Украины объявили о потенциальном переходе к внутреннему заимствованию капиталов в начале 2024 года, в случае уменьшения финансовой поддержки со стороны западных партнеров.
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Советник президента Украины по экономическим вопросам, Олег Устенко, высказал предположение о необходимости применения "плана Б" в случае, если западное финансирование окажется недостаточным. Устенко признал, что такой шаг может вызвать дополнительное напряжение в министерстве финансов, однако считает, что это решение возможно в январе и поможет стабилизировать финансовую ситуацию страны.
Заявления главы Минобороны ФРГ, Бориса Писториуса, добавляют новый аспект в ситуацию. Писториус предупредил, что страны Европы могут быть вынуждены компенсировать поставки вооружений Украине в случае сокращения помощи со стороны США. Он также отметил, что европейские государства готовы рассмотреть возможности компенсации военной поддержки.
Несмотря на потенциальные трудности, связанные с обращением к внутреннему рынку, власти Украины исследуют варианты для поддержания финансовой стабильности, как национальными, так и международными средствами, в условиях неопределенности в начале 2024 года.