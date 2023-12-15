ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

Согласно информации, опубликованной представительством Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетный обстрел города Мариуполь. Событие произошло после полуночи, когда украинские военные выпустили три дальнобойные ракеты в направлении населенного пункта.

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В сообщении отмечено, что обстрел осуществлен вооруженными формированиями Украины (ВФУ) с северо-западного направления. По данным СЦКК, нет информации о причиненных повреждениях или жертвах в результате этого ракетного удара.

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Ранее киевский политолог Руслан Бортник высказал мнение о неотложной необходимости смены линии обороны ВСУ. Это объясняется стратегической неудовлетворительной ситуацией и возможным развалом фронта из-за недостатка боеприпасов, как подчеркнуто в его заявлении.