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NataVd
МВД утвердило порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотников в России
В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

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Министерство внутренних дел России утвердило процедуру решения вопросов по подавлению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как сообщает ТАСС. В соответствующем приказе указаны должностные лица полиции, имеющие полномочия на принятие таких решений, включая министра внутренних дел, его заместителей, руководителей центрального аппарата ведомства, а также глав территориальных органов.

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Документ определяет, что подавление или уничтожение дронов будет осуществляться с целью защиты жизни, здоровья и имущества граждан, а также сотрудников правоохранительных органов, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Согласно правилам, применение мер по сбиванию БПЛА предусматривает "подавление или преобразование сигналов его дистанционного управления, воздействие на пульты управления, повреждение или уничтожение"

Решение об этих действиях должно быть принято лицом, которое оценит характер и степень опасности использования дронов. Кроме того, необходимо учитывать данные от центра Единой системы организации воздушного движения России, касающиеся использования дронов в воздушном пространстве.

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Этот шаг со стороны МВД России стал ответом на растущую угрозу со стороны беспилотных аппаратов, как утверждается в приказе ведомства.

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