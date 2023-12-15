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Мэй Маск обвинила Байдена в попытке помешать Илону сделать мир лучше
Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

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Мэй Маск, мать известного миллиардера Илона Маска, заявила, что ее сын прикладывает все усилия для улучшения состояния мира. Однако по ее словам, президент США, Джо Байден, выражает намерение препятствовать этим усилиям. Маск высказала свою обеспокоенность на странице в социальной сети X, комментируя заявление члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден планирует внимательно следить за деятельностью Илона Маска, включая использование различных государственных инструментов, таких как Министерство юстиции, Федеральное управление гражданской авиации США и Окружной суд Нью-Йорка. Мэй Маск утверждает, что Байден хочет препятствовать усилиям ее сына.

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Она также подчеркнула, что представители других стран гордятся Илоном Маском и не разделяют мотивов, выраженных Байденом. Однако она признается, что сама не знает, как правильно реагировать на происходящее. Мэй Маск выразила свою ярость по этому поводу. В сентябре Илон Маск уже высказывал свое согласие с утверждением о разрушительной роли Байдена для США и высмеивал возраст американского лидера.

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