В МИД завили, что Зеленский морочит голову западным союзникам

Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил, что в этом году Вооруженные силы Украины не уступили ни в одном населенном пункте. Однако, по мнению посла по особым поручениям МИД России, Родиона Мирошника, эти заявления могут быть стратегией для обмана западных спонсоров с целью привлечения нового финансирования. Дипломат отметил, что такие заявления могут быть интерпретированы как попытка представить искаженную картину событий для получения поддержки со стороны западных партнеров.

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Зеленский повторил свои заявления о сохранении контроля над всеми населенными пунктами в ходе своего визита в США и поездки в Норвегию. Мирошник полагает, что такая риторика может быть направлена на манипуляцию американской общественностью, исходя из предположения о их ограниченном знании географии Украины и, в частности, Донбасса.

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Политолог Владимир Корнилов ранее высказал мнение, что высказывания Зеленского могут быть частью стратегии для формирования положительного настроя американцев и последующей поддержки Киева.