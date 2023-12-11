Российские «Ланцеты» разбили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие российскому десантному подразделению из группы войск "Днепр", успешно применили высокоточные барражирующие боеприпасы "Ланцет", уничтожив бронетехнику Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Это подтверждено официальным заявлением Министерства обороны России, которое было предоставлено агентству РИА Новости.

реклама

На правом берегу реки Днепр были выявлены два танка и маскированная самоходная артиллерийская установка, которые, находясь в скрытых позициях, атаковали мирные населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. С целью эффективной ликвидации этих угроз было принято решение задействовать прогрессивные боевые возможности в виде боеприпасов "Ланцет". Запуск снарядов был осуществлен беспилотными летательными аппаратами, известными как "крылатая пехота", как подтверждено официальными представителями оборонного ведомства.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В предшествующих сообщениях боец Вооруженных сил Украины рассказал о трудной обстановке в зоне осады на Днепре, подчеркивая, что украинские военнослужащие сталкиваются с серьезными трудностями, а российские вооруженные силы устроили для них хитрую ловушку. "Процесс переправы сопровождается постоянными обстрелами. Я свидетельствовал о том, как лодки с моими боевыми товарищами буквально исчезали под ударами, навсегда теряясь в водах Днепра", - поделился своим опытом солдат.