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Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие российскому десантному подразделению из группы войск "Днепр", успешно применили высокоточные барражирующие боеприпасы "Ланцет", уничтожив бронетехнику Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Это подтверждено официальным заявлением Министерства обороны России, которое было предоставлено агентству РИА Новости.
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На правом берегу реки Днепр были выявлены два танка и маскированная самоходная артиллерийская установка, которые, находясь в скрытых позициях, атаковали мирные населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. С целью эффективной ликвидации этих угроз было принято решение задействовать прогрессивные боевые возможности в виде боеприпасов "Ланцет". Запуск снарядов был осуществлен беспилотными летательными аппаратами, известными как "крылатая пехота", как подтверждено официальными представителями оборонного ведомства.
В предшествующих сообщениях боец Вооруженных сил Украины рассказал о трудной обстановке в зоне осады на Днепре, подчеркивая, что украинские военнослужащие сталкиваются с серьезными трудностями, а российские вооруженные силы устроили для них хитрую ловушку. "Процесс переправы сопровождается постоянными обстрелами. Я свидетельствовал о том, как лодки с моими боевыми товарищами буквально исчезали под ударами, навсегда теряясь в водах Днепра", - поделился своим опытом солдат.