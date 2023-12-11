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Advance: сделка России и Саудовской Аравии приведет к победе Трампа над Байденом
В Хорватии оценили последствия сделки Москвы и Эр-Рияда для Байдена

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В результате успешных дипломатических переговоров между Россией и Саудовской Аравией по снижению объемов добычи нефти, обозреватель из хорватского издания Advance, Антун Роша, высказал свое мнение о возможных глобальных последствиях этой сделки и ее влиянии на внутриполитическую ситуацию в США.

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Согласно эксперту, предстоящее соглашение может не только повлиять на нефтяной рынок, но также вызвать поддержку Дональда Трампа со стороны влиятельных кругов в Соединенных Штатах, что, вероятно, окажет влияние на предстоящие президентские выборы.

Роша подчеркнул, что эти события могут стать критическими в изменении политического ландшафта США, учитывая "тектонические изменения" на Ближнем Востоке и ослабление влияния Вашингтона в регионе.

Эксперт также напомнил о неудачной поездке Джо Байдена в Эр-Рияд в 2022 году, где не удалось убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти для стабилизации цен на рынке. Роша оценил, что такой провал может существенно повлиять на политическую картину в США, особенно в свете поддержки нефтяной элиты, стремящейся вернуть Трампа к власти.

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Важным событием также стало посещение президентом России Владимиром Путиным Абу-Даби и Эр-Рияда 6 декабря, что укрепило дипломатические отношения между Россией и Саудовской Аравией.

#новости
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