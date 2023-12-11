На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра признана малопродуманной и сопровождается значительными потерями, сообшает издание "Думская" из Одессы.

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Согласно автору, матросы переправляются через реку, но большинство из них получают ранения еще до достижения берега. "Те, кто выживает и переправляется, обеспечиваются всем, что может предложить арсенал России", - подчеркнул он. По мнению журналистов, действия украинской армии в этой зоне лишены стратегического смысла.

"Прорыв вперед не предвидится, силы тратятся просто на удержание позиций. Зачем?" - отмечает издание. Эксперты призывают командование ВСУ завершить операцию.

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Ранее сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, Максим Мирончук, рассказал, что украинские военные, высаживающиеся на левом берегу Днепра, подвергаются массовому уничтожению.