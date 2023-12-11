Новинка получила быстрый дисплей и большой объём памяти

Корпорация Lenovo анонсировала свой новый геймерский ноутбук Legion R7000, представив публике мощный гаджет с выдающейся аппаратной начинкой. Этот портативный компьютер, созданный для игр, внушает своим 15,6-дюймовым экраном разрешением Full HD, который обладает не только высокой частотой обновления в 144 Гц, но и максимальной яркостью на уровне 300 нит, а также охватывает 100% цветового пространства sRGB.

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Сердцем Lenovo Legion R7000 является процессор AMD Ryzen 7 7840H, работающий в симбиозе с передовой мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 ГБ видеопамяти). Этот альянс обеспечивает выдающуюся графическую производительность, открывая перед пользователями мир погружающих игровых визуалов.

Оперативная память ноутбука достигает 16 ГБ (DDR5), а твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 вмещает в себя 512 ГБ, обеспечивая высокую скорость чтения и записи данных. Важным элементом Legion R7000 является также поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 100 ватт, что обеспечивает быструю подзарядку устройства.

Особое внимание заслуживает игровая клавиатура TrueStrike, обладающая клавишным ходом в 1,5 мм. Это обеспечивает точное и комфортное управление в играх, что делает ноутбук идеальным выбором для геймеров.

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Lenovo Legion R7000 уже доступен для предзаказа в Китае по привлекательной цене в $909, а официальные продажи начнутся с 11 декабря. Этот геймерский ноутбук представляет собой сочетание производительности, качественного дисплея и передовых игровых технологий, предназначенное для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей.