Компания собирается не только перейти на использование ядер собственной разработки, но также пересмотреть саму конфигурацию Snapdragon 8 Gen 4

В предстоящем году Qualcomm готовится к значимому этапу в развитии мобильных процессоров, подчеркивая свою стратегическую позицию в индустрии. Свежие отчеты говорят о том, что компания не просто сменит ядра на собственные разработки, но также проведет фундаментальные изменения в архитектуре флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4.

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По данным инсайдера Digital Chat Station из Китая, следующее поколение Snapdragon 8 Gen 4 обзаведется инновационным 3-нм техпроцессом от TSMC, ранее использованным только для Apple A17 Pro. Заинтриговывает тот факт, что Qualcomm планирует отойти от энергоэффективных ядер в своем флагманском чипе, следуя тенденциям, заложенным MediaTek. Из утечек стало известно, что будущий процессор будет включать в себя два высокопроизводительных ядра и шесть "средних" ядер. Не менее интересно то, что компания подтвердила переход на новые ядра Oryon, представленные ранее в Snapdragon X Elite для ноутбуков.

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На текущий момент сложно предвидеть, какие последствия принесет отказ от энергоэффективных ядер для производительности и энергоэффективности будущих смартфонов. Результаты тестов свидетельствуют о том, что Snapdragon 8 Gen 3 потребляет больше энергии, чем предыдущее поколение, в то время как MediaTek Dimensity 9300, лишенный "слабых" ядер, сталкивается с заметными проблемами терморегуляции, что приводит к приблизительному 40% снижению стабильности. Ожидается, что в ближайшем будущем Qualcomm учтет эти аспекты в своих стратегических решениях и дальнейших разработках.