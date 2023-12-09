Политобозреватель рассказал о подрыве позиций действующей администрации США

Против сына президента США, Джо Байдена, Хантера Байдена, выдвинуты серьезные обвинения, которые существенно подорвали позиции нынешней американской администрации, заявил политический аналитик Чарльз Ортел. По его мнению, обвинения в уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом радикально изменили политическую картину в США, оказав влияние на рейтинг президента.

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Ортел подчеркнул, что предъявленные обвинения развенчивают утверждения демократов о том, что республиканцы преследуют проблемного сына политика за его прошлые ошибки. Эксперт считает, что эти обвинения демонстрируют долговременную игру "влияния за деньги" в семье Байдена.

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Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы за обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Эта ситуация создает серьезные внутриполитические потрясения и вызывает вопросы к действующей администрации.