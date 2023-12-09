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Против сына президента США, Джо Байдена, Хантера Байдена, выдвинуты серьезные обвинения, которые существенно подорвали позиции нынешней американской администрации, заявил политический аналитик Чарльз Ортел. По его мнению, обвинения в уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом радикально изменили политическую картину в США, оказав влияние на рейтинг президента.
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Ортел подчеркнул, что предъявленные обвинения развенчивают утверждения демократов о том, что республиканцы преследуют проблемного сына политика за его прошлые ошибки. Эксперт считает, что эти обвинения демонстрируют долговременную игру "влияния за деньги" в семье Байдена.
Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы за обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Эта ситуация создает серьезные внутриполитические потрясения и вызывает вопросы к действующей администрации.