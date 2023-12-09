Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом Витю Пана

В Турции согласились на выдачу российского гражданина Виктора Панюшина, объявленного в розыск Интерполом, передает телеканал Habertürk.

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Согласно данным журналистов, Панюшин, известный в преступной среде как Витя Пан, имеет на своем счету девять серьезных преступлений, включая убийство в России. После бегства на Украину и получения паспорта он прибыл на территорию непризнанного Северного Кипра (ТРСК).

Арестованного за использование поддельного паспорта Панюшина, находящегося в международном розыске, планируют отправить в Турцию. После прохождения процедуры в ТРСК, его намерены экстрадировать в Россию, утверждает телеканал.

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3 декабря стало известно о задержании в Турции предполагаемого лидера преступной группировки, действующей в России, Шамиля Амирова. Глава МВД Турции, Али Ерликая, отметил, что операция Kafes-15 привела к его задержанию в его доме в стамбульской провинции Сарыер.