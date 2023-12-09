Захарова заявила, что спортсмены сами будут принимать решение об участии в Играх

Мария Захарова, представляющая Министерство Иностранных Дел, высказалась относительно решения Международного Олимпийского Комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В своем заявлении она подчеркнула, что окончательное решение об участии в турнире ложится на плечи самих атлетов, выражая недовольство по поводу поздней публикации критериев участия.

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Захарова выразила уверенность, что данное решение несет определенный характер и вызывает вопросы, особенно в контексте поддержки спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что допуск к участию в Олимпиаде стал предметом политической игры, направленной на нанесение ущерба России и Белоруссии.

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Организации, подчиняющиеся рекомендациям МОК, в конце февраля 2022 года временно отстранили национальные сборные России и Белоруссии, что создало значительные вызовы для спортсменов этих стран в подготовке к предстоящим соревнованиям.