Китай указал на цинизм и двойные стандарты США

Позиция Китая в Организации Объединенных Наций относительно противостояния Израиля и Палестины привлекла внимание своей решительной критики двойных стандартов и цинизма, заявил постоянный представитель КНР, Чжан Цзюнь, как сообщает ТАСС.

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Чиновник высказал свое мнение о вето, наложенном США на резолюцию Организации Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН, требующую прекращения огня в регионе палестино-израильского конфликта. Чжан Цзюнь отметил, что действия американской стороны позволяют продолжение боевых действий, одновременно призывая к предотвращению расширения конфликта.

"Это является самообманом. Опасное сочетание продолжения боев и заявлений о защите прав человека и безопасности женщин и детей представляет собой выраженный цинизм. Все это свидетельствует о применении двойных стандартов", - подчеркнул он. Китайский дипломат также выразил разочарование действиями США.

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Ранее стало известно, что Вашингтон воспользовался своим правом вето по отношению к проекту резолюции, касающемуся сектора Газа. Несмотря на поддержку 13 членов Совета Безопасности, Соединенные Штаты предотвратили его принятие.