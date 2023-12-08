Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

Владимир Путин, Президент России, решивший участвовать в предстоящих выборах главы государства, сохраняет стратегическую независимость, не обсуждая этот вопрос с мировыми лидерами. Об этом утверждает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, подчеркивая отсутствие таких дискуссий в рамках недавних международных встреч.

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Ответственно подходя к вопросу, Песков, комментируя запрос журналистов, категорически отрицает возможность обсуждения Путиным данного вопроса с иностранными коллегами в ходе последних многочисленных дипломатических контактов.

Следует отметить, что 8 декабря Владимир Путин официально объявил о своем участии в выборах президента. Интересный факт заключается в том, что решение было обнародовано после церемонии вручения звезд Героям России, в том числе и герою Донецкой народной республики Артему Жоге.

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Также отметим, что Центральная избирательная комиссия России ранее в тот же день утвердила расписание трехдневных выборов, назначенных на период с 15 по 17 марта 2024 года.