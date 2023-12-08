В Госдуме ответили на слова Великобритании об угрозе России для США и Европы

В ответ на высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно роли России на Украине высказалась первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова. Она поделилась своим мнением в беседе с "Лентой.ру".

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Кэмерон призвал к акцентированию внимания на украинском конфликте и поддержке Украины. Он предупредил о возможности возвращения президента России Владимира Путина за новыми действиями, если не предпринять меры сейчас.

Журова высказала убеждение, что заявления Запада направлены на обеспечение легитимности своих расходов перед обществом. Она отметила, что такие заявления могут служить попыткой оправдать военные траты, не вызывая социальных протестов.

Касаясь возможности военного противостояния между Россией и Западом, Журова уверяет в отсутствии подобных планов со стороны Москвы. Она подчеркнула, что стратегия Вооруженных сил России не предполагает враждебных действий.

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Президент США Джо Байден высказал опасения, предполагая, что после успеха над Украиной, Россия может напасть на страны Североатлантического альянса. Администрация США оценила высокой вероятностью противостояния с армией России в случае стратегической победы Москвы, считает координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.