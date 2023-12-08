В Херсонской области силовики нашли схрон с гранатами под сеном

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Ровное Генического района Херсонской области, правоохранительные органы выявили заброшенный дом, в котором обнаружен схрон с боеприпасами. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, полицейские и росгвардейцы обнаружили деревянный ящик, содержащий 11 запалов к ручному противотанковому гранатомету, девять гранат Ф-1 и одну гранату РГД-5.

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Эксперты подтвердили пригодность боеприпасов к использованию, после чего они были изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств территориального отдела полиции. Данные предметы будут направлены на экспертизу для более детального анализа. Подобные находки также были зафиксированы в Запорожье, где полицейские обнаружили склад с гранатометами и боеприпасами.