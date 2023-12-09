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В результате ракетного удара в Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие, как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем канале в Telegram. По его словам, взрывы произошли в населенных пунктах Павлоград, Терновка и Юрьевская община. Однако точное местоположение пораженного объекта пока не уточнено. Лысак подчеркнул, что в настоящее время проводится обследование зон, пострадавших от атаки.
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Ранее глава региона информировал о взрывах в Павлограде, добавив, что "утром было громко в Павлограде". Полная информация о происшествии ожидается после завершения воздушной тревоги.
Утром 8 декабря также зафиксированы взрывы в столице Украины, Киеве. Городские власти предупредили жителей о работе средств противовоздушной обороны на окраинах города и рекомендовали находиться в укрытиях. Следите за официальными обновлениями для получения актуальной информации о ситуации.