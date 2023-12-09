В зоне СВО начали уничтожать танки уральским «Огурцом»

В зоне особой военной операции внедрили в эксплуатацию инновационный беспилотный аппарат "Огурец", разработанный на Урале, как сообщается генеральным директором екатеринбургского центра специальной подготовки "Каскад — Урал", Антоном Федоровичем, в интервью РИА Новости.

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Согласно данным агентства, первые прототипы FPV-дрона, способного нести до 2,5 килограмм взрывчатки на расстояние 5 километров, появились в период с 2022 по 2023 год. Лидер проекта подчеркнул, что "Огурец" разрабатывался с учетом будущих потребностей, с целью опережения развития технологий.

"Мы выбрали необычное название для дрона, исходя из политики создания контраста с грубыми и угрожающими названиями, присущими дронам наших противников и коллег. Мы хотели, чтобы наши союзники могли гордо сообщать, например, о поражении танка "Огурцом"," — отметил генеральный директор.

Федорович также подчеркнул, что обучение по работе с данным устройством проводится бесплатно в Еланском учебном центре. Поставки беспилотников в зону особой военной операции осуществляются комплектами от 5 до 10 штук, включая пульт управления, очки, аккумуляторы и кейс.

"В настоящее время мы работаем над разработкой нового десятидюймового дрона, который будет осуществлять полеты на новых частотах," — добавил Федорович.

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В декабре прошлого года, ссылаясь на компанию "СтриОт-Бор" из Нижнего Новгорода, "Известия" сообщили о создании в России малогабаритного комплекса "Антидрон", предназначенного для выявления беспилотных летательных аппаратов.