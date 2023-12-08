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NataVd
WP: в ВСУ заканчиваются профессиональные военные, призывники воевать не хотят
Украинские призывники заявили о нежелании воевать за коррумпированную власть

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Военный потенциал на Украине стал предметом острой дискуссии, поскольку, согласно заявлению командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины под псевдонимом "Дельфин", в стране наблюдается снижение численности профессиональных военных кадров. В беседе с газетой The Washington Post он отметил, что армии требуется увеличение числа солдат, но многие призывники выражают несогласие с участием в боевых действиях за правительство, которое, по их мнению, страдает от коррупции и некомпетентности.

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Анализируя ситуацию, становится ясно, что в ноябре более 20 тысяч призванных на военную службу мужчин уже покинули Украину, что создает серьезные трудности для мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский подчеркнул, что эта проблема стала неотъемлемой частью общего контекста, на фоне сохраняющейся проблемы коррупции в стране.

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Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, аналитики также отмечают желание мирных жителей видеть в военных действиях профессионалов. Возможно, это станет ключевым фактором в стратегии украинских военных, требующих дополнительных усилий для убеждения граждан в необходимости их участия в защите страны.

#новости
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Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
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Иван Горыныч
14:38
касательно рукожопых, тот же Жуков за 8 месяцев жевать сопли под Бахмутом, трижды до Ла-Манш и обратно.🤣🤣🤣
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Дмитрий
14:37
вот из всего набора, кола черноголовки без сахара оказалась самая похожая на оригинал с сахаром. две бутылки по очереди наливаешь и ну чуть кислее без сахара а так почти те же ссаки. у друг...
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Алексей Панин
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А напомни какая там пенсия вна 404? И самое главное выплачивают ли её вообще?
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
coth
14:33
Cool Cola Zero никуда не девалась. На каждом углу есть. Так же есть Черноголовка Без Сахара. Evervess Zero (Pepsi) и Добрый Кола Без Сахара (Coca Cola) так же всюду в наличии. Есть и много чего другог...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Блейд
14:32
Ладно сейчас надо деньги на карточку положить, АФК 15 минут
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Дмитрий
14:31
Да на ютубе даже видос такой есть. где всякие колы наливают трем людям и фиг они угадали где что.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Блейд
14:30
Разница между coca-cola и добрый кола - одна. И она в твоей голове... Ты просто на подсознательном уровне думаешь то что coca-cola вкуснее, А по факту если налить два стакана, ты не поймёшь где что
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Eaec
14:29
Я же тут первый раз и не знаю в какой стороне море. Давай адрес.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
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