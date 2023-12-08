Украинские призывники заявили о нежелании воевать за коррумпированную власть

Военный потенциал на Украине стал предметом острой дискуссии, поскольку, согласно заявлению командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины под псевдонимом "Дельфин", в стране наблюдается снижение численности профессиональных военных кадров. В беседе с газетой The Washington Post он отметил, что армии требуется увеличение числа солдат, но многие призывники выражают несогласие с участием в боевых действиях за правительство, которое, по их мнению, страдает от коррупции и некомпетентности.

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Анализируя ситуацию, становится ясно, что в ноябре более 20 тысяч призванных на военную службу мужчин уже покинули Украину, что создает серьезные трудности для мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский подчеркнул, что эта проблема стала неотъемлемой частью общего контекста, на фоне сохраняющейся проблемы коррупции в стране.

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Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, аналитики также отмечают желание мирных жителей видеть в военных действиях профессионалов. Возможно, это станет ключевым фактором в стратегии украинских военных, требующих дополнительных усилий для убеждения граждан в необходимости их участия в защите страны.