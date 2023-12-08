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В популярном мессенджере WhatsApp появилась инновационная функция исчезающих голосовых сообщений, предоставляя пользователям уникальную возможность отправлять записи, которые автоматически удаляются после однократного прослушивания. Об этом объявили разработчики в официальном блоге сервиса, подчеркивая, что данное нововведение призвано обеспечить дополнительный уровень безопасности при обмене чувствительной информацией.
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Голосовые сообщения снабдятся специальным значком, предупреждающим о возможности прослушивания только один раз. Представители мессенджера отмечают универсальность функции, подчеркивая, что она может быть полезной в различных сценариях, начиная от безопасной передачи данных кредитной карты до создания сюрпризов, где важно, чтобы информация была раскрыта лишь однажды.
"Эта функция добавляет дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности в общении через голосовые сообщения. Теперь пользователи могут делиться важной информацией, зная, что она не останется в истории чатов", - отметили представители WhatsApp.
Помимо этого нововведения, также сообщается о том, что в ближайшие несколько дней все пользователи WhatsApp получат доступ к возможности отправки фото и видео в оригинальном качестве. Это станет дополнительным улучшением опыта обмена медиафайлами, предоставляя пользователям более высокое качество при передаче изображений и видео через мессенджер.
Таким образом, WhatsApp продолжает интегрировать инновационные функции, делая свой сервис более удобным и безопасным для пользователей в повседневных обстоятельствах и важных ситуациях обмена информацией.