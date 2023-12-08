Глава ЦИК сообщила о готовности к проведению выборов президента России

Центральная избирательная комиссия России готовится к предстоящим выборам президента, воспользовавшись передовыми техническими средствами и инновациями. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подчеркнув, что в их арсенале множество новых технологических решений.

реклама

"У Центризбиркома имеется много новых технических средств и новаций разного рода", - отметила Памфилова. Это включает в себя современные технологии, которые способствуют более эффективной и прозрачной организации выборов.

Глава ЦИК также подчеркнула рост уровня доверия россиян к результатам выборов. "Уровень доверия населения к проводимым в стране выборам вырос на 15 процентов", - отметила Памфилова. Это свидетельствует о положительной динамике и подтверждает, что страна движется в правильном направлении в организации избирательных процессов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. В то время как дата приближается, в Кремле напоминают, что президент Владимир Путин пока не делал официальных заявлений относительно своего участия в выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал подождать официальных заявлений Путина по этому вопросу.