Названо главное препятствие для США в выделении помощи Украине

Внутриполитические торги между республиканцами и демократами в США создают препятствия для выделения средств на поддержку Украины. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, помощь Киеву становится объектом согласований, где республиканцы используют ее как рычаг давления на демократов в контексте других вопросов, таких как депортация нелегалов. Дудаков предполагает, что новый финансовый транш для Украины может быть согласован в период с конца декабря до конца января.

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Он выражает сомнения относительно возможности согласования требуемых $60 миллиардов, утверждая, что республиканцы, возможно, готовы выделить лишь $20-30 миллиардов. Несмотря на это, Дудаков отмечает, что даже эти средства могут помочь избежать полного поражения.

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В контексте этих событий госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предстоящем новом пакете военной помощи для Украины в размере $175 миллионов. Однако, согласно его заявлению, это может стать одним из последних пакетов, если Конгресс откажется от дальнейшей финансовой поддержки.