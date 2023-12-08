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NataVd
Банк ВТБ рассказал о первых сделках по программе «арктической ипотеки»
В России начали выдавать «арктическую ипотеку»

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В России стартовала инновационная ипотечная программа, призванная обеспечить доступ к собственному жилью жителям Арктики. Программу запустили в конце ноября, и первые успешные сделки уже состоялись в Карелии и Красноярском крае.

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"Арктическая Ипотека" стала первой в своем роде, предоставляя выгодные условия для граждан, проживающих в суровых климатических условиях. Банк ВТБ, ставший инициатором программы, уже получил более 1,4 тысячи заявок, подчеркивая высокий интерес со стороны потенциальных заемщиков.

Условия "Арктической Ипотеки" тождественны дальневосточной программе: фиксированная ставка 2% на весь срок кредита, первоначальный взнос от 20%, максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей и срок до 20 лет. Эта ипотека открыта для учителей, медработников, молодых супругов до 35 лет и одиноких родителей с детьми до 18 лет.

Инициатива расширить программу на Арктику принадлежит Минвостокразвитию и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Президент России Владимир Путин поддержал этот шаг, высоко оценив эффективность программы на Дальнем Востоке, где она помогла более 92 тысячам семей.

Программа обеспечивает финансовую доступность, при этом стоимость жилья не должна превышать среднерыночные показатели региона. Это важное условие направлено на поддержку и развитие жилой инфраструктуры в регионах, входящих в программу.

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"Арктическая Ипотека" представляет собой важный шаг в обеспечении жильем тех, кто проживает в условиях сурового климата. Программа успешно адаптировала опыт дальневосточной ипотеки, демонстрируя высокий спрос и поддержку как со стороны заемщиков, так и властей.

#новости
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