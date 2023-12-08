На Украине более 800 уклонистов пытались дать взятку на границе

Согласно данным The Washington Post, за последнее время на границе Украины произошло не менее 825 попыток подкупа пограничников. Общая сумма взяток, предложенных для избежания призыва в Вооруженные силы Украины, достигла внушительных $228 тысяч. Интересно, что уклонисты в основном стремились попасть в Румынию или Молдавию.

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Спикер Госпогранслужбы Украины, Андрей Демченко, подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года пограничники задержали более 16,5 тысяч украинцев, которые пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Заметно также, что приблизительно 7 тысяч человек использовали поддельные документы, чтобы обойти контроль.

Нельзя не отметить тот факт, что средний размер взятки для пограничника на молдавской границе составляет около $300, как сообщил один из уклонистов The Washington Post. Кроме того, в Львове был замечен необычный случай: уклонист преобразился в бабушку, катаясь на лыжах по городу и привлекая внимание полиции.

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Эти факты подчеркивают нарастающую проблему уклонения от военной службы на границе Украины, вынуждая власти принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности и исполнения воинского призыва.