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WP: более 800 украинцев пытались дать взятку на границе, чтобы не служить в ВСУ
На Украине более 800 уклонистов пытались дать взятку на границе

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Согласно данным The Washington Post, за последнее время на границе Украины произошло не менее 825 попыток подкупа пограничников. Общая сумма взяток, предложенных для избежания призыва в Вооруженные силы Украины, достигла внушительных $228 тысяч. Интересно, что уклонисты в основном стремились попасть в Румынию или Молдавию.

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Спикер Госпогранслужбы Украины, Андрей Демченко, подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года пограничники задержали более 16,5 тысяч украинцев, которые пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Заметно также, что приблизительно 7 тысяч человек использовали поддельные документы, чтобы обойти контроль.

Нельзя не отметить тот факт, что средний размер взятки для пограничника на молдавской границе составляет около $300, как сообщил один из уклонистов The Washington Post. Кроме того, в Львове был замечен необычный случай: уклонист преобразился в бабушку, катаясь на лыжах по городу и привлекая внимание полиции.

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Эти факты подчеркивают нарастающую проблему уклонения от военной службы на границе Украины, вынуждая власти принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности и исполнения воинского призыва.

#новости
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