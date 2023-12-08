Доходы российского бюджета упали

В ноябре текущего года доходы федерального бюджета России снизились до 2,85 триллиона рублей, под воздействием нестабильной конъюнктуры на рынке сырья, особенно в нефтяной сфере. Эти данные, предоставленные Минфином и опубликованные "Интерфаксом", выявили важные тенденции в экономике страны.

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За первые 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 25,963 триллиона рублей, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 4,8%. Вплоть до октября, доходы составляли 23,107 триллиона рублей, что позволило прогнозировать сумму поступлений в ноябре. Однако в октябре зафиксировано падение доходов на 15%, достигнув 3,37 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы за 11 месяцев составили 8,226 триллиона рублей, включая чуть более триллиона в ноябре. Заметное сокращение доходов, более чем в полтора раза, было отмечено в октябре, когда они достигли 1,6 триллиона рублей.

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Объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев увеличился на 11,7%, достигнув 26,841 триллиона рублей. Дефицит составил 878 миллиардов рублей или 0,5% от ВВП. Важно отметить, что согласно бюджету на 2023 год, дефицит не должен превышать двух процентов от ВВП. В начале года он рос ускоренными темпами, но во втором полугодии ситуация начала улучшаться на фоне резкого снижения курса рубля. На текущую дату, 8 декабря, доллар продолжает торговаться выше 90 рублей.