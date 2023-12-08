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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила даты первых в истории страны многодневных выборов президента – с 15 по 17 марта. Этот формат голосования впервые был введен во времена пандемии для обеспечения безопасности избирателей, но стал традиционным из-за своего удобства и других преимуществ. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, 74% россиян признали удобство трехдневного голосования.
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Важным аспектом предстоящих выборов является поддержка выдвижения действующего президента Владимира Путина. Согласно Ларисе Паутовой из Фонда "Общественное мнение", 70% россиян выступили за его кандидатуру. Дополнительные 15% считают, что Путину следует оставить пост, но занять другую должность в руководстве страны.
Таким образом, утвержденные даты и популярность трехдневного голосования, а также поддержка Владимира Путина создают интересное политическое поле в преддверии выборов, отражая важные аспекты предстоящего голосования в России.