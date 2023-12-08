В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

В условиях нынешнего политического климата беспокойство о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов становится более острым. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, Джон Кирби, на брифинге подчеркнул, что в свете позиции Конгресса гарантировать Киеву продолжение помощи становится проблематичным.

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Он отметил, что в настоящее время в американском Конгрессе не утверждается запрос администрации на выделение дополнительных средств в поддержку Украины. Это создает неопределенность относительно будущего финансового обеспечения, особенно учитывая критический момент, на который указал Кирби, связанный с исчерпанием ресурсов на помощь Украине в ближайшие несколько недель.

Советник президента США по нацбезопасности, Джейк Салливан, в свою очередь, выразил убеждение в том, что Конгресс должен поддержать необходимость помощи Киеву. Это вызывает вопросы о прежней гибкости американского руководства в финансировании украинской армии, которая, как сообщается, сталкивается с финансовыми трудностями.

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