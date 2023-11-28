ВСУ обстреляли ремонтные бригады, устранявшие последствий урагана на Херсонщине

В своем Telegram-канале глава правительства Херсонской области, Андрей Алексеенко, информирует о трудностях в ликвидации последствий урагана из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные предпринимают атаки на ремонтные бригады. Позиция Минобороны РФ по этому вопросу остается без комментариев.

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Аварийные бригады активно восстанавливают поврежденные районы уже второй день. Сложности возникают из-за новых аварий, вызванных падением деревьев, а также из-за обстрелов ВСУ в 15-километровой зоне. Зафиксированы попытки атак на ремонтные бригады, координируемые дронами. Но несмотря на сложности, восстановительные работы продолжаются, подчеркивает Алексеенко.

Глава области подчеркивает, что из 63 населенных пунктов, оставшихся без электропитания 27 ноября, свет отсутствует лишь в десяти. Ремонтные бригады уже восстановили электроснабжение на 228 объектах из 546. Всего на ликвидацию последствий урагана задействовано 213 человек и 72 единицы техники, добавил он.

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Глава региона обещает завершить восстановление электроснабжения населенных пунктов до 16:00 сегодня. Ранее он сообщил о разрыве нескольких линий электропередачи из-за сильных дождей и ветра, апреля 19 ноября. На тот момент без света остались около 10 тысяч человек, к восстановительным работам привлекалось 28 аварийных бригад.