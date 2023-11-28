У России появятся морские дроны: почему ВСУ их боятся

В течение ближайшего месяца Военно-морской флот России (ВМФ РФ) ожидает поступление первых отечественных морских дронов. Информация поступила от руководства Кингисеппского машиностроительного завода, где отмечается, что опытные образцы пройдут испытания в акватории Северного фланга. Этот шаг является ответом на использование аналогичных украинскими Вооруженными силами в Черном море.

реклама

Как утверждает Михаил Даниленко, управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода, первые отечественные морские дроны, полученные ВМФ РФ, представляют собой "одноразовые катера". Они обладают низким сидением, минимальной высотой над водой для уменьшения обнаружимости, достигая скорости около 80 км/ч и имея запас хода более 200 км. Полезная нагрузка этих дронов оценивается примерно в 600 кг, включая тротил, специальные грузы, а также средства разведки и сопровождения.

Даниленко также подчеркнул, что эти беспилотные катера могут быть использованы в качестве базы для беспилотных воздушных аппаратов или систем противодронов. По его словам, завод уже заключил договоренность с Министерством обороны России о поставке десяти единиц, для которых уже изготовлены первые водометные двигатели.

Эксперт в области военных вопросов, Алексей Леонков, предполагает, что морские дроны прежде всего предназначены для расширения зоны разведки в Черном море. В настоящее время эту задачу выполняют корабли дальнего дозора ВМФ, однако появление морских дронов может значительно улучшить эффективность этого процесса.

Леонков отмечает, что морские дроны могут осуществлять разведку раньше и эффективнее, чем традиционные корабли, позволяя ранее выявлять и уничтожать подходящие объекты. Он подчеркивает, что существуют два типа таких дронов: надводные и подводные, а также модели с возможностью нанесения ударов. Это открывает возможность для самостоятельного уничтожения катеров ВСУ, предпринимающих попытки проникновения к российским берегам.

Так, глубоководный дрон "Витязь-Д" способен погружаться в воду на 10 км и используется для мониторинга акватории и изучения дна важных районов, таких как военно-морские базы и порты. Эти дроны, согласно Леонкову, также могут использоваться в мирных целях, например, для картографирования морского дна.

На основе открытых данных можно сделать вывод, что Кингисеппский машиностроительный завод производит безэкипажные катера на базе платформы "Визир", которые представляют собой потенциальные морские дроны-камикадзе.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти новости приобретают особую актуальность в свете стратегических разработок в области беспилотных технологий, ожидаемых в ближайшем будущем.