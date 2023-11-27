Стало известно о новых успехах российских бойцов в районе Авдеевки

Российские военные продвигаются на север от Авдеевки в Донецкой Народной Республике, занимая позиции в районе коксохимического завода, как сообщает информационный канал "Иди и смотри". Отмечается расширение зоны контроля Вооруженных Сил России в этом районе. Официальных комментариев от Министерства Обороны России пока не поступало.

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Кроме того, российские войска закрепляют свои позиции в промышленной зоне на юге от Авдеевки. Корреспондент подчеркивает, что все попытки украинских вооруженных сил контратаковать были успешно отражены Вооруженными Силами России. Министерство Обороны РФ не комментирует данную информацию.

В своем видеоматериале военный корреспондент Александр Коц представил сцены применения российскими военными зажигательных снарядов типа 9М22С или 9М28С по позициям Вооруженных Сил Украины под Авдеевкой. На видео заметно, как ночное небо освещается "огненным дождем".

Эксперт военных вопросов Виктор Баранец отметил, что российским войскам требовалось значительное время для захвата любой украинской опорной точки, но на направлении Авдеевки ситуация оказалась особенной. Он выделил стратегическое значение этой территории, подчеркивая, что ее освобождение станет значительным моральным ударом как по отношению к властям, так и к военным в Украине, сказываясь на общем ходе событий в регионе.

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Важно отметить, что вся представленная информация базируется на данных Telegram-канала "Иди и смотри" и подтверждена видеоматериалом военного корреспондента Александра Коца.