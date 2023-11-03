Путин обвинил Украину в истреблении русских в Донбассе

Президент России, Владимир Путин, в своей речи перед членами Общественной палаты, выразил обеспокоенность событиями, развивающимися в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина несет ответственность за выполнение Минских соглашений, заключенных в 2014-2015 годах. По словам российского лидера, Киев не только не выполнял соглашения, но также стремился к интеграции в НАТО, что вызывает серьезные опасения со стороны России.

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Также Владимир Путин подчеркнул усилия Запада по интеграции Украины в НАТО, несмотря на протесты и настойчивость России.

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Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, выразил сложность полного запрета русского языка в Украине, отметив, что данная тема требует серьезного обсуждения и рассмотрения.