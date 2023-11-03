Группу «Вагнер» заподозрили в поставках вооружений «Хезболле»

Согласно данным американской разведки, появилась информация о возможной поставке системы противовоздушной обороны SA-22 ливанской группировке "Хезболла" со стороны группы "Вагнер". Эту информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском правительстве.

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Источники WSJ сообщают, что американские официальные лица внимательно следят за обсуждениями, происходящими между "Хезболлой" и группой "Вагнер" относительно возможной поставки системы SA-22. На данный момент Вашингтон еще не подтвердил эту информацию, однако её появление вызвало серьезные опасения в американском правительстве.

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Ранее было сообщено, что "Хезболла" стоит перед непростым выбором между сохранением своего авторитета как защитника палестинцев и риском втянуть Ливан в полномасштабный конфликт. Ливанский чиновник, имеющий связи с "Хезболлой", подчеркнул, что их решение вмешаться зависит от угрозы уничтожения группой ХАМАС.