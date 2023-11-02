В Конгрессе США пообещали проект поддержки Украине после помощи Израилю

Законопроект оказания помощи Украине будет рассмотрен в Палате представителей США отдельно от законопроекта, касающегося Израиля. Об этом объявил Майк Джонсон, спикер нижней палаты Конгресса США, ссылаясь на информацию агентства Reuters.

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По его словам, законопроект, направленный на поддержку Киева, будет объединен с предложением о гарантировании безопасности границ. Кроме того, на ближайшей неделе в Палату представителей будет представлен отдельный законопроект, направленный на финансирование Израиля, так как это считается насущной потребностью.

Газета The New York Times сообщает, что инициатива Джонсона относительно помощи Израилю вызвала разногласия в Конгрессе. Это может привести к увеличению государственного долга, а также усилить политические разногласия в отношении Израиля, делая его ключевым игроком в американской политике, заявили представители Белого дома.

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