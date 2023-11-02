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NataVd
Полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий в пользу России
В Польше предрекли Украине окончательную потерю территорий

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Украина готовится к уступкам России в переговорах о завершении конфликта, заявил польский полковник Мачей Матысяк, ссылаясь на источники Wirtualna Polska.

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Эксперты подчеркивают, что текущая военная обстановка на Украине сдерживает активные действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставляет Россию перейти к оборонительной тактике.

"Неизбежно придется вступить в переговоры с Россией и быть готовым на уступки", - отметил полковник.

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, также подчеркнул, что США не намерены допустить завершения конфликта на Украине.

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