В Армении сообщили о задержании готовивших захват зданий террористов

В Армении спецслужбы задержали террористическую группу "Северный листопад", подозреваемую в планировании захвата государственных учреждений и совершении взрывов. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) страны.

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По информации СНБ, группировка, состоявшая как минимум из пяти человек, была под руководством лиц, чья личность пока не установлена. Их целью было препятствование нормальной работе государственных органов.

По словам представителей спецслужбы, в течение 2023 года члены группировки готовились к совершению взрывов и других общественно опасных действий, а также к захвату и удержанию государственных и других зданий.

У задержанных было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальная ракетница и дрон. Пока не раскрыты мотивы этой группы.

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Кроме того, ранее было объявлено об аресте бывшего мэра Еревана и бывшего руководителя "Союза добровольцев" Альберта Базеяна. Ему предъявлены обвинения в планировании узурпации власти, вплоть до физического уничтожения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.