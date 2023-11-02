Одной категории россиян предложили выдать 13-ю зарплату

Депутат Госудумы Сергей Миронов предложил внести изменения в выплаты для особой категории россиян - участников специальной военной операции (СВО), находящихся на службе более года. Эту инициативу озвучил парламентарий, обратившись с письмом к главе Министерства обороны России, Сергею Шойгу. Он подчеркнул, что получил множество обращений от этой категории граждан и поддерживает их право на дополнительные выплаты. Важно отметить, что предложение охватывает как мобилизованных граждан, так и добровольцев, заключивших контракт.

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Согласно Миронову, участники СВО в период военной службы получают установленные по закону выплаты, однако после года службы им следует предоставить дополнительное поощрение в размере средней суммы ежемесячного содержания, выплачиваемого этой категории граждан.

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Параллельно с этой инициативой, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов высказал предложение о выплате 13-й пенсии россиянам перед их днем рождения. Согласно его предложению, дополнительная выплата должна составлять тот же размер, что и пенсия, выплачиваемая гражданину на дату предоставления данной пенсии. Подобные меры направлены на предоставление годовой материальной поддержки для всех категорий пенсионеров.