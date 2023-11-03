Москва заявила о готовности провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Москва готовится к организации скорой трехсторонней встречи глав МИД России Сергея Лаврова, Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Эту информацию подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, как сообщает РИА Новости.

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"В ближайшее время мы готовы организовать встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что Россия приветствует любые инициативы, направленные на урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

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Кроме того, армянский премьер-министр Никол Пашинян высказал свое мнение относительно возможных сроков заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его словам, такое соглашение может быть подписано в ближайшие несколько месяцев.