Путин изменил закон о военном положении в России

Владимир Путин, президент России, подписал закон, который уничтожает обязательство страны информировать генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении военного положения в России. Этот закон был официально опубликован на правовом портале.

реклама

Предварительно действующее требование о сообщении СЕ о введении военного или чрезвычайного положения было установлено в законах о военном и чрезвычайном положении. Кроме того, Россия также должна была уведомлять генерального секретаря ООН о подобных действиях. Новый закон сохранил обязанность информирования генсека ООН.

Этот закон был принят в связи с решением России прекратить свое членство в Совете Европы. Его действие начинается с момента публикации.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также 19 октября, в связи с завершением членства в СЕ, Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции СЕ о защите прав национальных меньшинств. В Совете Федерации отметили, что это не повлечет за собой ухудшение конституционных гарантий прав национальных меньшинств, так как российское законодательство уже предусматривает соответствующие нормы.