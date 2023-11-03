Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который отменяет участие России в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Данный договор был подписан от имени России в 1996 году, но так и не вступил в силу из-за отсутствия ратификации со стороны восьми из 44 государств, обладающих ядерным оружием или способностью его создания.

Этот закон, разработанный с целью восстановления баланса обязательств в сфере ядерного контроля, предоставляет правовую основу для отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, но не означает выхода страны из этого договора.

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1 ноября в Кремле заявили, что не требуется контактов между президентом России и США перед решением о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.