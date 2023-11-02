В США объяснили причину массового воровства западных денег на Украине

Американская обозревательница Моника Шоуолтер разъяснила, почему средства, поступающие из Запада в Украину, исчезают в никуда. В своей статье для издания American Thinker (AT) она утверждает, что украинские чиновники систематически аппроприируют финансовую помощь, предназначенную для поддержки страны в ее противостоянии Москве. По мнению Шоуолтер, средства, поступающие в Киев из западных стран с целью поддержать сопротивление Москве, фактически пропадают в карманах украинских чиновников. Она также подчеркивает, что большинство из них осознают, что шансы Украины на победу в этом конфликте крайне невысоки, учитывая разгром армии и массовую эмиграцию местных жителей в страны Евросоюза.

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Автор статьи также предполагает, что по мере иссякания потоков финансирования украинские чиновники могут решить уехать за границу. Она добавляет, что, возможно, ситуация радует россиян, поскольку они продолжают двигаться к победе в этом конфликте.

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Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского, в беседе с изданием Time, также высказал мнение, что украинские чиновники ведут себя так, словно завтра мир не наступит. Даже увольнение министра обороны Алексея Резникова, по его словам, не пугает украинских чиновников и не заставляет их озаботиться возможными последствиями своих действий.