Добыча нефти в США взлетела до максимума

В Соединенных Штатах наблюдается неуклонный рост объемов добычи нефти и природного газа, несмотря на уже установленные рекорды. В августе текущего года американские компании добывали невероятные 13,1 миллиона баррелей нефти и нефтяных конденсатов в сутки, что превышает даже исторический максимум, установленный в ноябре 2019 года. Эти важные сведения поступили из Управления энергетической информации США, и были сообщены агентством Reuters.

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Кроме того, в октябре текущего года объем добычи в 48 американских штатах, за исключением Мексиканского залива, вырос до 10,8 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Парадоксально, уменьшение числа буровых установок не влияет на эту динамику, поскольку отрасль активно повышает эффективность процесса добычи. Такой успех объясняется, в частности, фокусировкой буровых работ на самых перспективных месторождениях и постоянным совершенствованием технологий.

Рост эффективности и производительности позволил Соединенным Штатам продолжать наращивать объем добычи, даже когда страны ОПЕК+ и Саудовская Аравия уменьшают поставки нефти на мировой рынок. Важно отметить, что стратегия ОПЕК+ по повышению цен за счет снижения добычи подтолкнула американские компании к увеличению своей добычи.

На уровне цен также имеются изменения: в октябре средняя стоимость российской нефти марки Urals составила $81,52 за баррель, что на $1,5 ниже, чем в сентябре. Необходимо отметить, что объемы морских поставок в конце месяца достигли четырехмесячного максимума в 3,5 миллиона баррелей в сутки.

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В свете этих событий, мировые цены на нефть существенно снизились. Следует отметить, что даже операция Израиля в Газе не вызвала резкой реакции поставщиков нефти. На момент середины дня 2 ноября, фьючерс на нефть марки Brent торговался по уровню $85,7 за баррель.