В российском городе рядом с детсадом нашли осколочную гранату

Во Волгограде у детского сада на улице Удмуртской была обнаружена осколочная граната, сообщает информационный портал V1.ru.

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Согласно данным издания, боеприпас был замечен среди травы. Обеспокоенные горожане немедленно обратились в экстренные службы, но в течение 20 минут никто не прибыл на место происшествия.

Одна из сотрудниц, находясь на дежурстве, поделилась своими мыслями: "Мы здесь, потому что неизвестно, настоящая ли эта граната, а также нет ли чека на ее обезвреживание."

Заведующая детским садом отказалась комментировать произошедшее.

Ранее в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом 66-летняя пенсионерка обнаружила реактивную противотанковую гранату (РПГ-26), когда разбирала вещи на своей даче. В этот же день эксперты изъяли опасный предмет, который был тщательно упакован в масленую бумагу.

В предыдущем случае в Смоленске пятиклассник обнаружил гранату в клумбе и принес ее в школу.

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