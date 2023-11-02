В США рассказали о подготовке Украины к ударам по энергетике

Украина укрепляет свою энергетическую инфраструктуру в подготовке к холодам этой зимы. Стратегические объекты, включая электроподстанции, подвергаются укреплению с целью защиты от возможных ракетных атак. Об этом информирует влиятельное издание Financial Times (FT).

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По данным издания, по всей Украине проводятся работы по облицовке подстанций бетонными блоками для повышения их стойкости перед потенциальными атаками. Дополнительная мера безопасности заключается в перемещении части энергетических объектов под землю.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что страна сделала значительные шаги в обеспечении безопасности своей энергетической инфраструктуры перед наступлением зимы. Он утверждает, что система защиты энергетических объектов будет действенной в 80–90% случаев.

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Однако директор Киевского Центра исследований энергетической отрасли, Александр Харченко, предупреждает о возможных временных ограничениях на подачу электроэнергии в случае снижения температуры ниже минус 10 градусов, продолжительностью до двух-трех часов.