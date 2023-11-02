Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
FT: Украина готовится к ударам по энергетической инфраструктуре зимой
В США рассказали о подготовке Украины к ударам по энергетике

реклама

Украина укрепляет свою энергетическую инфраструктуру в подготовке к холодам этой зимы. Стратегические объекты, включая электроподстанции, подвергаются укреплению с целью защиты от возможных ракетных атак. Об этом информирует влиятельное издание Financial Times (FT).

реклама

По данным издания, по всей Украине проводятся работы по облицовке подстанций бетонными блоками для повышения их стойкости перед потенциальными атаками. Дополнительная мера безопасности заключается в перемещении части энергетических объектов под землю.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что страна сделала значительные шаги в обеспечении безопасности своей энергетической инфраструктуры перед наступлением зимы. Он утверждает, что система защиты энергетических объектов будет действенной в 80–90% случаев.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако директор Киевского Центра исследований энергетической отрасли, Александр Харченко, предупреждает о возможных временных ограничениях на подачу электроэнергии в случае снижения температуры ниже минус 10 градусов, продолжительностью до двух-трех часов.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
15
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
36
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
15
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
7
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
3
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
2
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
2
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
15
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
10
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
1
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
4
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
3
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
4
Qualcomm представила первые тесты Snapdragon X Elite против Intel, AMD и Apple
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
4
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
4

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
2
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
106
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
14
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
18
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
9
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
8

Сейчас обсуждают

Александр Романцов
13:45
Есть там ссылка)
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
-[]-
13:43
А теперь напиши, сколько вернулось? ))) Кстати, не вижу твоих умственных усилий по ответу на мой предыдущий вопрос! )))
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
Eppius
13:42
да сразу на миллион процентов. 4090 плачет в углу.
Новый драйвер повышает производительность видеокарт Intel Arc A до 750% в DX11 играх
-[]-
13:33
Укропы контролируют Горыныча, Щекочут пятачок ему и пятки, А он за это тут же их обрадует, Заглотит все, что выблюют хохлятки! )))
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
Чaтo-Б0t
13:32
Не хрюкай так жалобно, всё равно пiд нож пойдёшь. Но я сейчас добрый. На жёлудь, похрумкай.
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Руслан Глинник
13:28
Видно совсем туго стало, раз баб под пули кидают.
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Truth Sееker
13:25
Совсем не нацизм
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Гвоздь
13:24
правильно не одного, потому что вертухи нато заточены только по мирняку пулять или аборигенам вооруженными палками, против этих двух категорий они херои, так же как Меркава
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
Truth Sееker
13:23
The Economist: С 2022 года России покинуло рекордное количество людей за 100 лет По оценкам экспертов, с февраля 2022 года Россию покинули от 817 до 922 тыс. человек. Самыми крупными странами, принима...
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
Гвоздь
13:21
праституток?
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем